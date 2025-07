Ancelotti condannato a un anno di reclusione per frode fiscale

09/07/2025 | 16:20:05

Il CT del Brasile Carlo Ancelotti è stato condannato ad un anno di reclusione per frode fiscale in Spagna. I fatti contestati riportano agli esercizi fiscali del 2014 e del 2015, nel primo periodo di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid: il tecnico era accusato di aver evaso circa un milione di euro. Il Tribunale ha condannato Ancelotti in merito alle accuse riguardanti l’anno fiscale 2014, assolvendolo per quanto riguarda invece il 2015. Il tribunale ha stabilito che la responsabilità civile derivante dalla condanna spetta all’Agenzia delle Entrate spagnola per un importo di 386.361,93 euro. La Procura aveva già contestato all’ex tecnico di Napoli e Real Madrid di aver evaso un totale di 1.062.079 euro nei periodi fiscali del 2014 (386.361 euro) e 2015 (675.718 euro), durante la sua prima esperienza come allenatore del club spagnolo.

FOTO: X Real Madrid