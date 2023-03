Ancelotti: “Con il Barçà sarà divertente, vogliamo la Copa del Rey. Quando il Real vede un titolo la temperatura sale”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’andata delle semifinali di Copa del Rey contro il Barcellona: “Bisogna avere personalità e coraggio per disputare una grande partita. In Supercoppa ci sono mancati impegno e forza, abbiamo commesso errori individuali che non ripeteremo. Non è decisiva ma dobbiamo approfittarne, la Copa del Rey per noi è un titolo da vincere. Mancano 270 minut e quando questa squadra sente avvicinarsi un titolo, la temperatura della caldaia sale. Paura? Sarà una partita divertente, non so cosa sia il cagometro. La nostra stagione? Siamo dove meritiamo e ora arriva il bello, il momento importante della stagione. Penso che possiamo ancora vincere ma non sono un mago”.

I recuperi: “Hazard sta bene, si sta allenando e potrà avere minuti nelle prossime partite. Rodrygo si è allenato per la prima volta oggi, sembra stia bene ma vedremo se convocarlo o meno. Dobbiamo tener conto di molte cose. Forse a Kroos manca un po’ di energia e per questo potrebbe non essere titolare, ma per la sua personalità, il suo coraggio e la sua esperienza potrebbe farci comodo. Rinunciare a giocatori di questo livello fa pensare”.

Foto: sito Real Madrid