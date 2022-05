Ancelotti: “Ci credevano in pochi, ma in questo stadio basta una scintilla”

Carlo Ancelotti è intervenuto al microfono di Prime Video: “Non ci credevate eh? Uomini di poca fede (ride, ndr). Ci credevano in pochi. Quelli che ci credevano di più erano i miei giocatori perché in questo stadio basta una piccola scintilla, è la magia di questo stadio, del senso d’appartenenza a questo club. Ma c’è ovviamente anche la qualità. Quando c’è la partita mi concentro sulla partita, faccio quello che posso. Allenare questa squadra è molto soddisfacente.

Perché ho fatto uscire Modric? Non aveva problemi, ho preferito mettere giocatori freschi. Kroos, Casemiro e Modric hanno fatto una grande partita. Ma quando la gara si apre occorre energia. In questo genere di partita non è importante tanto chi inizia, ma chi finisce la partita. Hanno finito Ceballos, Asensio, Rodrigo, Vallejo che aveva giocato poco quest’anno e ha fatto 10 minuti in cui le prendeva tutte

La foto in cui fumo il sigaro? È stata una foto fatta con amici. Posso dire che ai miei calciatori voglio un bene dell’anima, ci troviamo molto bene, sono molto seri e professionali. Ma non sono un fumatore di sigari. Il Liverpool? Un grandissimo avversario, sarà una bellissima finale, incerta. Siamo contentissimi di essere lì“.

Foto: Twitter Ancelotti