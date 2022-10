Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Girona, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha allontanato la possibilità che il club possa fare acquisti a gennaio: “Non stiamo pensando al mercato invernale, non siamo interessati. Questa è la rosa e tale rimarrà fino alla fine della stagione, non cambieremo in corsa”, ha assicurato l’allenatore italiano”.

Foto: sito Real