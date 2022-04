Ancelotti: “Cessione del Milan? Credo che possa essere solo un bene. Un consiglio a Ibra? Lui può tutto”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Radio Anch’io lo Sport, analizzando un po’ le vicende delle sue ex squadre, partendo dal Milan.

Queste le sue parole: “Cambio di proprietà al Milan? Siamo abituati al fatto che le società vengano acquistate da fondi di investimento. In questo caso, se tutto va in porto, penso possa essere un bene per il Milan. Sarà un bene reciproco. Io di ritorno al Milan? Del mio futuro parlerò quando terminerò al Real. Se mi fermo tra 20 anni credo che andrò in pensione. Il Milan poi lo sappiamo che mi ha dato tanto. Io consigliere saggio? C’è Maldini che sta facendo un lavoro strepitoso. Asensio al Milan? Un giocatore di una qualità straordinaria. Negli ultimi anni ha sofferto di un infortunio al ginocchio che l’ha costretto a stare fuori. Lui è importante. Posso fare solo una valutazione tecnica e ha dato una mano importante alla squadra. Del futuro non so. Lui sta parlando con la società per un rinnovo. Ma mi fermo solo all’aspetto tecnico”.

Su Ibra: “Cosa gli consiglierei? Lui può fare tutto. Per la conoscenza che ha può davvero fare tutto. Gli auguri di continuare. Quando sta bene fa la differenza”.

Derby di Coppa Italia: “Derby decisivo in Coppa Italia e non solo? Non credo influirà sul campionato. Penso che entrambe vogliano vincere la Coppa Italia. Aldilà dei valori delle due squadre, un derby è un derby. Sarà gara avvincente con molta pressione. Io tifo Milan”.

Sulla Roma: “Meglio quarto posto o vincere la Conference League? Credo che Mourinho abbia ridato entusiasmo ad una piazza che ne aveva bisogno. Sta facendo un lavoro straordinario grazie alle sue qualità. Non so cosa possa accadere ora. Penso che Mourinho possa essere un pezzo importante nella storia della Roma”.

Sulla Juve: “Il quarto posto della Juventus per la seconda volta di fila un po’ sorprende sì. Penso sia un periodo di transizione. Hanno fatto importanti investimenti come Vlahovic e penso possa tornare a competere”.