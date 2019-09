Ancelotti: “Buona prestazione in una gara-trappola. Milik e Llorente mi sono piaciuti”

Il Napoli espugna per 4-1 il Via del Mare in questa quarta giornata di Serie A. Al termine della sfida al Lecce, il tecnico azzurro Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Nella prima parte siamo stati un po’ leziosi, ma per il resto la prestazione è stata buona. Questa era una partita trappola dopo quella con il Liverpool, ma i tanti cambi ci hanno aiutato. Prima c’è sempre preoccupazione, per il fatto di cambiare giocatori e altro. Chi ha giocato col Liverpool è andato in panchina, e qualcuno può pensare male. Invece dal punto di vista mentale la squadra è stata ottima, ha gestito la partita e l’ha portata a casa in sicurezza. Llorente si è presentato molto bene, ha giocato con Milik e mi è piaciuto anche lui per come si sono posizionati. Davanti abbiamo tanta varietà. Milik ha preso la posizione di centrodestra, Insigne centrosinistra e Llorente centravanti. Milik lì si trova bene perché ha possibilità di ricevere e calciare da fuori. È abituato, perché tante partite le ha fatte con Lewandowski. Mi sono piaciuti entrambi. In fase difensiva hanno lavorato il giusto, in fase d’attacco sono stati entrambi importanti. Allan è uno dei pochi centrocampisti che non può giocare sull’esterno, come ha fatto Fabian o altre volte Zielinski. Abbiamo loro due ed Elmas che possono giocare in tutti i ruoli. E dietro c’è Gaetano che sta crescendo. Corsa scudetto? A occhio, la Juve è ancora da definire. Conoscendo Sarri e le sue squadre, credo sia in via di definizione. L’Inter ha già le sue certezze, la Juventus le troverà nelle prossime partite“.

Foto: twitter Napoli