Ancelotti, buona la prima con l’Everton: 1-0 al Burnley. Arteta debutta con un pari, Chelsea ko

Buona la prima per Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. L’ex tecnico del Napoli esordisce con una vittoria nella sua nuova avventura in Inghilterra: Burnley sconfitto 1-0 nella sfida valida per la 19esima giornata di Premier League, decisiva la rete di Calvert-Lewin al minuto 80. Nelle altre gare, pareggia l’Arsenal di Arteta (anche lui all’esordio): contro i Bournemouth finisce 1-1, gol di Gosling e Aubameyang. Perde, invece, il Chelsea di Lampard, sconfitte 2-0 in casa dal Southampton.

Foto: Twitter ufficiale Everton