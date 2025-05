Ancelotti-Brasile, scatta il countdown

05/05/2025 | 23:15:35

Scatta il countdown per Carletto Ancelotti sulla panchina della Nazionale brasiliana. Ingaggio da 10 milioni di euro con possibile risoluzione del contratto – secondo quanto riporta The Athletic- dopo il prossimo Clasico. Una situazione che aveva avuto qualche intoppo negli ultimi giorni, ma adesso siamo davvero a un passo dalla svolta. Il Real avrà in panchina Solari per il prossimo Mondiale per Club mentre Xabi Alonso resta il favorito per la prossima stagione.

Foto: sito Real Madrid