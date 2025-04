Ancelotti-Brasile: incontro a Londra. Fumata bianca in arrivo

Carlo Ancelotti si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. E ci sono novità rispetto a quanto vi abbiamo raccontato ieri. Infatti, come si vede dal video postato da El Chiringuito TV, il tecnico italiano è volato a Londra per incontrare la Federazione brasiliana. L’addio si concretizzerà prima del Mondiale per Club, con Santiago Solari ad interim a guidare i Blancos, prima di iniziare un nuovo ciclo sotto la guida di Xabi Alonso.

¡EXCLUSIVA SOBRE ANCELOTTI Y BRASIL! ✈️ El técnico ha aterrizado hoy a las 15h en Madrid procedente de Londres junto a una expedición de la CBF. @marcosbenito9 pic.twitter.com/m1yE75Dsqb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 29, 2025

