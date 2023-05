Ancelotti: “Brasile? E’ una fesseria che esista una data limite per rispondere alla Seleçao”

Carlo Ancelotti torna a rispondere in conferenza stampa alle tante domande sul suo futuro da CT del Brasile: “Del mio futuro e dell’ipotesi Brasile non parlo: dico solo che è una fesseria che esiste una data limite per rispondere alla Selecao, perché io non ho parlato con nessuno”.

Sul Barcellona: “È stato continuo per tutta la stagione, se lo vince sarà perché lo ha meritato”.

Foto: ancelotti twitter personale