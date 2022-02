Ancelotti: “Benzema? Valuteremo se inserirlo con il PSG. Bale ha recuperato”

Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Villarreal. Il tecnico italiano ha affrontato il tema delle rotazioni in vista anche della sfida di Champions contro il PSG: “La maggior parte dei giocatori ha avuto molte occasioni. Hanno giocato Carvajal e Lucas, oltre a Nacho e Marcelo. Hanno giocato anche Camavinga e Valverde… Se non ho fatto rotazioni è perché non ho visto la squadra stanca”

Come sta Vinicius: “Gli ho concesso un giorno di riposo in più ed è stato un bene per lui, perché il mese di gennaio è stato molto intenso. Lo vedo bene, motivato e penso che potremo vedere il Vinicius che abbiamo visto di recente”

Gareth Bale può giocare: “Il mio rapporto personale con lui è buono. Posso valutarlo in base a quello che fa in allenamento e penso che ora sia pronto. Da quello che vedo in allenamento è pronto”.

Lo stile: “Adatto il mio stile ai giocatori che ho. Per me ci sono due cose: l’estetica e la praticità. La praticità appartiene alla squadra, che deve essere organizzata. L’estetica dipende dai giocatori, l’efficacia dal collettivo”

Benzema e Neymar attesi in Champions: “Spero che Benzema e Neymar possano esserci. Se ci sono i migliori, la partita sarà più divertente. Anche Mendy sta bene, penso che ci sarà a Parigi ma non domani”

I rischi per Benzema: “La cosa più importante è la salute del giocatore. Il rischio non esiste, non lo corriamo. Dobbiamo valutare bene, ma se giocherà martedì è perché non c’è alcun rischio. Abbiamo buone sensazioni, lui sta provando delle belle sensazioni. Vedremo se si allenerà domenica o lunedì con la squadra. Solo allora decideremo”

