Ancelotti: “Benzema non sarà disponibile per la sfida con l’Inter”

Carlo Ancelotti fuga ogni dubbio in merito alle condizioni di Karim Benzema. L’attaccate francese si è fatto male nel corso della gara con la Real Sociedad.

Al sito ufficiale del club, Ancelotti, ammette come il francese non sarà disponibile per la sfida all’Inter.

Queste le sue parole: “Ha avuto un problema fisico a inizio partita, non ha voluto forzare, per quello l’ho sostituito. Non credo che sarà disponibile per la partita contro l’Inter”.

Ad ogni modo Benzema domani farà altri test per capire l’entità del suo infortunio. Foto: Twitter Everton