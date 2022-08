Ancelotti: “Benzema non è solo un bomber, ma un vero leader. E quest’anno è migliorato ancora”

Al termine dei sorteggi della fase a gironi di Champions League, è salito sul palco Carlo Ancelotti, che ha ricevuto il premio di “Allenatore dell’Anno”. Il tecnico del Real Madrid ha parlato della formula del suo successo: “La formula magica è la passione che ho per questo sport. Ma anche la qualità dei giocatori che alleno. La scorsa stagione è stata fantastica proprio perché si sono mixati alla perfezione l’esperienza dei veterani e l’energia dei più giovani. Alchimia perfetta nello stadio, con i nostri tifosi, che ci hanno aiutato a raggiungere un traguardo incredibile”.

Ancelotti si è espresso anche di Benzema: “Benzema? Sono molto colpito, tutti sono rimasti impressionati dalle partite di Karim. È un giocatore di calcio fantastico, non solo un bomber. E sostiene tutto questo con un ottimo atteggiamento nel lavoro quotidiano. Ha migliorato la sua conoscenza, legge bene il gioco, sa gestire bene i tempi della partita ed è anche un leader molto forte nello spogliatoio. Un buon amico. Non è per questo che lo faccio giocare (ride, ndr), ma perché è semplicemente il migliore. Siamo fortunati ad averlo nella nostra squadra. Tutti al Real lo pensano”.

Foto: Twitter Everton