Ancelotti: “Benzema cresce ogni anno. È sempre stato forte, ma ora è anche un leader”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Getafe in programma domani sera, l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti è tornato a parlare di Karim Benzema, in settimana nuovamente protagonista in Champions League: “Continua a crescere ogni anno. È sempre stato forte, ma ora si distingue maggiormente perché ha più personalità e doti da leader”.

Ancelotti prosegue: “Mendy non si è allenato, abbiamo preferito che facesse lavori individuali in piscina e in palestra. Non ha nessun infortunio e lo valuteremo domani. Gli altri stanno abbastanza bene, Hazard si sta riprendendo. La squadra sta abbastanza bene e possiamo arrivare a fine stagione in buone condizioni fisiche. Il lavoro svolto dallo staff medico è stato ottimo”.

Foto: Sito Real Madrid