Ancelotti: “Bene nel primo tempo, dobbiamo concretizzare di più”

Al termine della prima amichevole del suo Napoli, persa 2-1 contro il Benevento, il tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti, parlando al sito ufficiale del club, ha commentato la sconfitta contro la formazione di Inzaghi: “Non pretendevo tanto da questo test, abbiamo appena iniziato la preparazione, più in là proseguiremo con i carichi di lavoro. Abbiamo interpretato il primo tempo nel modo giusto, la squadra ha creato palle gol senza concretizzarle. Dobbiamo finalizzare meglio, un aspetto che ci è mancato anche nella scorsa stagione. Ma ogni valutazinoe è relativa al momento attuale. Mi aspetto una crescita della squadra nel corso del ritiro, poi arriveranno altri giocatori e cercheremo di arrivare al top per l’inizio di stagione. Il modulo? Partiremo con il 4-4-2, poi varieremo in fase di possesso palla. L’arrivo di Manolas potremmo anche pensare a costruire il gioco con tre difensori in fase di impostazione, ma il modulo deve essere flessibile, bisogna tener conto anche dello schieramento degli avversari. Puntiamo ad avere due calciatori per ruolo in modo da avere sempre alternative valide”.

Foto Twitter Napoli