Ancelotti: “Barça? Ora è il momento di confrontarci con le migliori squadre. In Italia…”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dagli Stati Uniti in vista della sfida amichevole di domani notte (ore 1.30 italiane) contro il Barcellona: “Abbiamo fatto una preparazione importante e ora è il momento di confrontarsi con le migliori squadre. Siamo felici di essere venuti qui per disputare due amichevoli di gran livello. Mi auguro che la squadra in queste due partite con il Barcellona possa ripetere le prestazioni delle ultime due amichevoli, quando abbiamo giocato con personalità. Queste due sfide sono importanti per valutare la nostra condizione. Vogliamo ripetere le ultime prestazioni. Serie A? E’ sempre più un campionato competitivo, in Italia diverse squadre che hanno rinforzato la rosa per fare bene in questa stagione”, ha chiuso Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli