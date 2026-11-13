Ancelotti avvisa i club: “La priorità è la salute del giocatore”. Da marzo convocazioni più definite

13/11/2026 | 09:58:32

Carlo Ancelotti manda un messaggio chiaro ai club e traccia la strada della nazionale brasiliana in vista del 2027. Il commissario tecnico, intervenuto in conferenza stampa a Singapore, ha affrontato il tema della gestione dei minuti e del rischio infortuni durante le soste internazionali, assicurando che la Seleção non intende correre rischi inutili con i propri calciatori. L’allenatore ha inoltre annunciato che la fase dei grandi esperimenti è ormai vicina alla conclusione. Ancelotti ha voluto rassicurare le società, soprattutto quelle europee, preoccupate per il possibile sovraccarico dei propri giocatori durante gli impegni con le nazionali: “La priorità è sempre la salute del giocatore. Se è al 100%, si allena. Se è al 100%, gioca. Da questo punto di vista controlliamo i minuti che giocherà”. Il tecnico ha poi portato l’esempio di Bruno Guimarães, che durante la settimana aveva accusato un fastidio: “Questa settimana Bruno non si è allenato per un problema fisico. Ora sta bene e può giocare. Fino a quando? Non lo so. Valuteremo e abbiamo tutte le informazioni necessarie per controllare il minutaggio, sia in allenamento sia in partita”. La promessa alle società è precisa: “I club possono stare tranquilli con la Seleção. La priorità per tutti è la salute dell’atleta. Vorremmo sempre restituire i giocatori pronti a giocare e senza infortuni”. La conferenza è stata anche l’occasione per fare il punto sul percorso di rinnovamento del Brasile dopo il Mondiale. Secondo Ancelotti, la finestra di novembre rappresenta l’ultima grande opportunità per testare nuovi profili prima di stringere il gruppo in vista della Copa América 2027. “È un momento di test che finirà in questa sosta. Nella prossima cercheremo di chiudere un po’ di più il gruppo. Questo periodo ci ha dato molte informazioni sui giovani”, ha spiegato il commissario tecnico. E ancora: “Abbiamo giocatori di altissimo livello. Il gruppo è più o meno definito”. A partire dalla finestra internazionale di marzo 2027, dunque, le convocazioni avranno un carattere più stabile. L’obiettivo sarà consolidare la rosa e preparare la squadra alla competizione continentale. La Seleção affronterà il Giappone sabato 14 novembre e Singapore martedì 17 novembre, entrambi gli incontri in programma a Singapore. Contro i giapponesi Ancelotti vuole osservare Rayan in una posizione diversa, da centrocampista alle spalle del tridente composto da Vinicius Junior, Raphinha ed Estevão. Tra gli altri giocatori da valutare c’è anche Marlon Gomes, che potrebbe essere impiegato da mediano. Il tecnico ha infine rivolto un pensiero ai tifosi brasiliani che seguiranno la squadra nonostante gli orari mattutini: “La nazionale brasiliana riceve un affetto straordinario dai tifosi, soprattutto in Brasile. Si svegliano presto perché vogliono starci vicino e sostenerla. La Seleção giocherà bene”.

Foto: instagram Brasile