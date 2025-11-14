Ancelotti: “Aspetto l’Italia in finale ai Mondiali. Modric? Può fare anche un altro anno tranquillamente”

14/11/2025 | 15:12:14

Intervistato da La Gazzetta dello sport, Carlo Ancelotti ha parlato delle speranze di qualificazione ai Mondiali dell’Italia: “Spero che l’Italia riesca a qualificarsi. Deve qualificarsi. E sinceramente penso che ce la farà. Poi ci diamo appuntamento in finale: saremmo tutti felici, gli italiani, i brasiliani e io in particolare. A livello emozionale per me sarebbe meraviglioso. Modric? Sono contentissimo che stia rimanendo sui suoi altissimi livelli, e la cosa per me non è assolutamente sorprendente. Sapevo che avrebbe fatto bene perché ha l’obiettivo del Mondiale, gioca una volta a settimana e l’anno scorso nel mio Madrid è stato l’unico giocatore che non ha saltato un solo allenamento. Come fa? Genetica e serietà, è semplice. Se è lui che è un fenomeno o la Serie A che è un campionato per vecchi? Non scherziamo, rimane a un livello altissimo, è ancora uno dei migliori centrocampisti che ci sono in circolazione. Ho letto che si parla di un altro anno di contratto, può farlo senza problemi”.

Foto: instagram CBF