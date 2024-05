Ancelotti annuncia: “Domani tornerà Courtois. Lunin titolare con il Bayern”

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match tra i Blancos ed il Cadice, ha annunciato il ritorno in campo di Thibaut Courtois, che tornerà tra i pali dopo 268 giorni di stop forzato, dovuti alla rottura del legamento crociato sinistro. Queste le sue parole:

“Courtois sta bene, e domani giocherà lui, dopo tanto tempo. Il fatto che torni è per noi è una buona notizia, così come è stato per Militao, perché si sa cos’è in grado di darci. Sta bene, ha tanta voglia e noi siamo felici che torni. Poi abbiamo in testa la sfida con il Bayern, in cui giocherà Lunin. In seguito vedremo”.

Foto: sito Real Madrid