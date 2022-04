Ancelotti ancora in semifinale di Champions: è il primo a raggiungerla in quattro decenni diversi

Tre Champions League vinte, numerosi titoli in vari campionati e un profilo che non ha certo bisogno di presentazioni: nella giornata di ieri, Carlo Ancelotti ha raggiunto un altro traguardo importante nella sua straordinaria carriera, centrando con il suo Real Madrid la semifinale del massimo trofeo continentale. Si tratta dell’ottava volta in cui l’allenatore italiano raggiunge il penultimo turno della competizione, eguagliando José Mourinho e Pep Guardiola.

C’è però un altro dato statistico centrato ieri da Ancelotti, divenuto il primo tecnico della storia a raggiungere la semifinale di Champions in quatto decenni diversi. La prima è stata infatti nel 1999 con la Juventus, poi ne sono arrivate quattro con il Milan fra il 2003 e il 2007, due con il Real Madrid nel 2014 e 2015 ed infine ancora con i Blancos nella stagione in corso.

Foto: Sito ufficiale Real Madrid