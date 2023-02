Ancelotti allontana il Brasile: “Ho un contratto fino al 2024”

Si avvicina la finale del Mondiale per Club, domani a Rabat si assegnerà la 19ª edizione: in finale il Real Madrid di Carlo Ancelotti contro l’Al Hilal di Ramon Diaz. Il tecnico italiano dei blancos ha presentato la sfida in conferenza stampa: “L’Al Hilal è una buona squadra, con qualità individuali, con tanti nazionali sauditi che hanno fatto bene ai Mondiali. Li rispettiamo, hanno dimostrato la loro qualità contro il Flamengo. Rispettiamo anche l’evento che è molto importante. Non capita molte volte nella carriera di poter avere queste partite”.

Militao, Benzema e Courtois: “Sono arrivati ​​ieri perché pensiamo possano giocare. L’allenamento di oggi è importante. Se sono qui è perché hanno la possibilità di giocare. Oggi si alleneranno e poi deciderò”.

Futuro come CT del Brasile? “La mia situazione è molto chiara, ho un contratto fino al 2024”.

Futuro Mondiale per Club a 24 squadre: “Il calcio sta cambiando e non è più l’Europa contro l’America. Ora è l’Europa contro l’Asia, contro l’Africa… Per il calcio è meglio avere tante squadre in giro per il mondo così è uno sport globale”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid