Ancelotti: “Alla Juve ho capito come un club deve supportare l’allenatore”

Carlo Ancelotti, a Sky Sports, ha parlato anche della sua esperienza alla Juventus: “L’esperienza è stata buona a mio avviso, ho capito realmente come il club lavora per l’allenatore e il club mi ha dato tanto supporto sotto questo punto di vista. Non importa se alla fine mi hanno esonerato alla fine del secondo anno. Fino all’ultimo giorno alla Juventus, ho capito come il club deve lavorare per il proprio allenatore, supportarlo, aiutarlo davanti ai giocatori, per dargli il potere di cui ha bisogno per gestire i giocatori”.