Ancelotti: “Al Real è una luna di miele, spero di rimanere a lungo”

Carlo Ancelotti l’estate scorsa, un po’ a sorpresa, è tornato sulla panchina del Real prendendo il posto di Zidane. L’uomo della decima è stato richiamato da Florentino Perez per guidare nuovamente i blancos. Ancelotti, nel corso di un’intervista a Rai Radio 1, si è soffermato su questo inizio di stagione: “Una bella partenza, con qualche difficoltà, la squadra ha un ottimo spirito e riusciamo a raddrizzare le partite con molto carattere”.

Sul futuro: “Sogno di allenare la Roma? Non lo so il mio futuro. Io spero che la Roma vinca con Mourinho e che il Milan resti ai vertici alti. Adesso per me è come una luna di miele qui al Real Madrid e spero di rimanere a lungo, attraverso i risultati”.

Infine su Brahim Diaz e sulla decisione di cederlo al Milan: Non ha avuto spazio per una questione di concorrenza. E’ un giocatore molto importante per noi, siamo contenti che stia facendo benissimo al Milan ma alla sua età aveva bisogno di giocare. E’ andato al Milan non per caso ma perché conosciamo la struttura della società e della squadra”.

Foto: Sito Real Madrid