Ancelotti: “Al Milan devono spaventare gli allenatori scarsi, non quelli stranieri come Rangnick”

Tanti ricordi, ma anche tanto presente nella diretta Instagram fra Carlo Pellegatti e Carlo Ancelotti, con il tecnico dell’Everton che ha parlato anche della sua esperienza attuale sulla panchina dei Toffees: “Mi trovo molto bene, la situazione è un po’ complicata, speriamo di poter iniziare a fare qualcosa.” Un pensiero poi, sul Ralf Rangnick, accostato al Milan: “Ci siamo incontrati quando ero in Germania. Non lo conosco, da quello che leggo era innamorato del Milan di Sacchi, ma la metodologia non la conosco. Al Milan devono spaventare gli allenatori scarsi, non quelli stranieri.”

Foto: profilo Twitter ufficiale SSC Napoli