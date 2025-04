Ancelotti: “Addio in caso di Triplete? Non sarò io a dire quando me ne andrò”

Conferenza stampa in casa Real Madrid in vista della sfida contro il Valencia. A prendere parola il tecnico Carlo Ancelotti, che ha parlato di tanti temi, tra cui un addio al Real in caso di possibile Triplete.

Queste le sue parole: “Addio in caso di triplete? Non sarò io a dire me ne vado. È vero che siamo migliorati a livello collettivo. Come sta Alaba? Penso che contro la Real Sociedad, Alaba abbia fatto una buona partita”.

“A causa dell’atteggiamento che abbiamo avuto in difesa, non meritavamo di subire quattro gol. Quest’anno abbiamo molta più efficacia in avanti per l’arrivo di Mbappé, che ha 33 gol, e c’è un po’ più di sofferenza dietro. Questo è normale. Quando devi scegliere una cosa può succedere. Abbiamo pensato di avere questa efficacia e fare un po’ più di lavoro collettivo sulla difensiva”.

Quella col Valencia non sarà dunque una partita facile per le merengues: “Stiamo bene, ci sono alcuni dubbi ovviamente, però la squadra ha la giusta motivazione. Siamo coscienti che il Valencia sta facendo molto bene, sappiamo che questo per noi sarà un momento molto delicato della stagione”.

Foto: sito Real Madrid