Ancelotti: “Addio al Real? Il presidente mi è più vicino ora di quando ho vinto”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga, soffermandosi anche sul futuro.

Queste le sue parole: “Ho parlato con i giocatori e con la società. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda: continuare a lottare per i titoli rimanenti. Siamo tutti dispiaciuti di dover lasciare la competizione più importante, ma nel calcio sono cose che possono succedere. Non puoi sempre vincere. Non c’è alcun tipo di scontro con il club. Siamo sempre sulla stessa barca. Chi parla di uno scontro tra me e il presidente o la società non dice la verità. Il presidente mi dimostra più affetto in questi giorni di quando abbiamo vinto. In questo mondo tutto viene messo in discussione”.

Sul futuro: “Tutto si può fare, ma a fine stagione dovremo fare un bilancio del futuro. Quando continuiamo a competere per titoli che restano importanti. Tra una settimana abbiamo la finale e a fine stagione avremo la prima Coppa del Mondo per club della storia. Parlarne ora non è la cosa giusta da fare. Il Brasile? Ne parleremo a fine stagione”.

Foto: sito Real Madrid