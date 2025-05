Ancelotti, accoglienza da star in Brasile: centinaia di tifosi in festa al suo arrivo

26/05/2025 | 10:24:34

Carlo Ancelotti ha dato il via alla nuova avventura come CT del Brasile. Il tecnico è stato accolto con entusiasmo dal pubblico brasiliano nelle scorse ore. Sui social girano diversi video del suo arrivo in Brasile, accolto dai tifosi all’aeroporto, che lo hanno festeggiato a lungo. Il tecnico sarà presentato dal nuovo presidente della confederazione calcistica brasiliana Samir Xaud, che lo ha accolto a braccia aperte, nella giornata odierna.

Foto: Instagram CBF