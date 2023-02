Ancelotti: “Abbiamo sofferto, ma ce la siamo cavata. Domani tornano Benzema e Militao”

Intervenuto ai microfoni di As al termine della sfida contro l’Al-Ahly, Carlo Ancelotti ha così parlato del successo del suo Real Madrid nella semifinale del Mondiale per Club: “Abbiamo abbassato l’intensità e sofferto un po’, ma ce la siamo cavata bene”. E sugli infortunati: “Militao e Benzema torneranno domani, mentre contro l’Osasuna tornerà Courtois. Arribas non ha avuto bisogno di molto tempo per segnare un gol”.

Foto: sito Real