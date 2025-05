Lukaku e autogol di Meret: è 1-1 all’intervallo tra Napoli e Genoa

11/05/2025 | 21:35:41

Finito il primo tempo al Maradona tra Napoli e Genoa. È 1-1 dopo i primi 45 minuti. Parte subito forte il Napoli che sfiora la rete all’8′ con McTominay. Al quarto d”ora la sbloccano i campani. McTominay riceve il pallone da Politano, parte in falcata e serve l’inserimento di Lukaku che si libera facilmente del difensore e con il destro buca Leali! 1-0 al 15′. Al 24′ Raspadori con una precaria coordinazione riesce a calciare ma Leali è bravissimo a salvare in corner. Il Genoa si fa vedere al 27′ con Carvalho che da un metro non riesce a deviare in rete. Alla mezz’ora traversa Genoa. Punizione battuta molto bene e stacco fortissimo di Pinamonti che colpisce la traversa. Al 31′ arriva il pari dei liguri. Cross dalla destra e stacco di Anahor molto morbido, pallone sul palo e decisiva deviazione di Meret. Il Napoli alza nuovamente i ritmi per trovare il 2-1 ma non riesce a chiedere avanti il primo tempo che termina 1-1.

Foto: sito Napoli