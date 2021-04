Amsterdam, via libera ai tifosi allo stadio per gli Europei. Saranno almeno 12mila

La Federazione olandese ha annunciato che per gli Europei di questa estate, lo stadio di Amsterdam, la Johan Cruyff Arena, potrà ospitare 12mila spettatori per le gare della competizione. Numero che potrebbe anche aumentare in caso di miglioramento della situazione Covid in Olanda. Questo grazie all’accordo stipulato tra la Federazione, il Ministero della Salute, del Welfare e dello Sport e il Comune di Amsterdam.