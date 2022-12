Amrabat vuole regalare il terzo posto al suo popolo: “Faremo di tutto per vincere”

Sofyan Amrabat, diventato l’idolo indiscusso dei tifosi del Marocco, via Instagram ha dichiarato di volere assolutamente regalare il terzo posto, in palio nella finalina di sabato contro la Croazia, ai suoi tifosi. Queste le parole del centrocampista marocchino: “Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi in tutto il mondo per il magnifico supporto! Abbiamo fatto di tutto pur di raggiungere la finale solamente per voi. Di gran lunga i migliori sostenitori di questa Coppa del Mondo, non c’è dubbio. Lotteremo per il terzo posto”.

Foto: Instagram Amrabat