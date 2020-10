Amrabat: «Un mediano moderno deve essere rapido con i piedi e anche con la testa»

Sofyan Amrabat è diventato in poco tempo il perno del centrocampo della Fiorentina. I viola hanno diffuso dal sito ufficiale un video in cui il calciatore parla delle proprie caratteristiche e degli obiettivi che si è prefissato. «Un mediano al giorno d’oggi deve essere forte fisicamente, rapido e veloce sia con i piedi che con la testa. Non bisogna essere solo in grado di attaccare o di difendere, ma bisogna essere completi – ha detto -. In passato mi piaceva molto Yaya Toure, poi ci sono Thiago Alcantara e Kevin De Bruyne. Questi tre centrocampisti mischiati in uno solo sarebbero un centrocampista fantastico. Penso che la cosa più importante sia godersi ogni giorno e lavorare duro. Avere sempre voglia di imparare, di crescere. Bisogna lavorare molto in palestra ma anche fuori dal campo».

Foto: screen sito ufficiale Fiorentina