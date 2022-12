Amrabat su Simeone: “E’ un grande allenatore, mi piace il suo stile di gioco”

In un’intervista rilasciata a Marca, Sofyan Amrabat ha parlato dell’impresa che sta facendo il suo Marocco al Mondiale e del suo futuro a Firenze, facendo tremare i tifosi viola, a causa anche del magnifico rendimento in Nazionale. Ecco le sue parole sulla Coppa del Mondo: “Il rendimento del Marocco è una sorpresa? Sorpresa, sorpresa, sinceramente no. Non credo sia una sorpresa, ma è qualcosa di unico ciò che abbiamo raggiunto. Siamo il primo Paese arabo e africano ad essere in semifinale di un Mondiale. I risultati che stiamo ottenendo in Qatar sono impressionanti”. Alla domanda sul Cholo Simeone, risponde così: “Ho un grande allenatore alla Fiorentina. Non mi piace parlare degli altri. Simeone ha allenato l’Atletico Madrid per molti anni. Mi piace il suo stile di gioco. Ha vinto molto e ho molto rispetto per lui. I giocatori della sua squadra fisicamente sono molto forti. Mi piace giocare in questo modo. Marocco e Atletico sono simili? Sì, secondo me. Ho letto che il Marocco gioca come l‘Atletico Madrid. Può darsi. Apprezzo anche uno stile di gioco come le squadre di Gattuso. Ogni tecnico ha il suo marchio di fabbrica”.

Foto: Instagram Amrabat