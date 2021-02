Amrabat si arrabbia per la sostituzione, Prandelli: “Sarà multato”

Unico neo in casa Fiorentina in questa serata vittoriosa contro lo Spezia è la reazione di Amrabat alla sostituzione, non presa bene dal centrocampista.

Nel corso della conferenza stampa, Prandelli ha così parlato sull’episodio: “Amrabat è uscito arrabbiato? Era ammonito e dovevamo difendere con più ordine, i cambi vanno accettati per il rispetto dei compagni. Se si è davvero allontanato, prenderà la multa”.

Foto: Sito Fiorentina