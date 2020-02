Amrabat: “Juric è un allenatore eccellente, se tanti club mi mi hanno cercato il merito è anche suo”

Il centrocampista del Verona Sofyab Amrabat – al giornale olandese Algemeen Dagblad – ha parlato del momento in casa gialloblu e del suo futuro.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“Ora mi resta da giocare mezza stagione con l’Hellas, un club in cui si sta davvero bene. Ho letto che le mie caratteristiche sono adatte alla Serie A, ma io credo di poter giocare a calcio ovunque. La Fiorentina ha grandi progetti e vuol crescere molto nei prossimi anni. Ho firmato per 5 anni e voglio aiutarli in questo percorso. Ma ora come ora conta soltanto l’Hellas e siamo felicissimi di aver battuto la Juve. Juric è un allenatore eccellente: se tanti club mi mi hanno cercato il merito è anche suo“.

Foto: Twitter ufficiale Verona