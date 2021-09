Amrabat e la paura in Guinea: “Siamo riusciti a partire grazie al nostro Re”

Sofyan Amrabat ha rilasciato un’intervista al De Telegraaf poco dopo l’incubo vissuto assieme alla Nazionale marocchina in Guinea. Ecco la sua ricostruzione su quelle ore di paura, riportate da Violanews.com: “Sai di correre dei rischi quando giochi nella nazionale di un paese africano ma non mi aspettavo di finire nel mezzo di un colpo di stato militare. Taarabt è venuto in camera mia domenica mattina e mi ha chiesto se avessi sentito gli spari. Inizialmente ho riso, magari potevano essere dei fuochi d’artificio, poi abbiamo capito che la cosa era seria.

La mia famiglia era molto preoccupata, sentire i colpi di arma da fuoco intervallati da lunghi silenzi è stato molto spaventoso. C’erano 45′ di auto per arrivare da dove eravamo all’aeroporto ma i militari avevano bloccato tutto, aeroporto compreso. Siamo riusciti a partire dopo che il nostro Re aveva contattato i nuovi leader. E’ stata un’esperienza strana e brutta, posso solo immaginare la preoccupazione della mia famiglia”.