AMPADU, UN GALLESE IN LAGUNA

Un volto nuovo della Serie A e del Venezia è certamente il difensore Ethan Ampadu, classe 2000, che dal Chelsea è stato girato in prestito in Laguna. Difensore centrale giovanissimo ma già con diverse esperienze alle spalle, pronto al definitivo salto di qualità in un campionato importate come la Serie A italiana, culla, tra l’altro, di difensori.

Ampadu è un nazionale gallese ma ha una origine particolare. Irlandese da parte della madre, ghanese per il padre. Ha scelto poi la Nazionale gallese per le origini dei nonni materni.

Ampadu è cresciuto nelle giovanili dell’Exeter, dove ha militato dal 2008 al 2016. Esordisce in prima squadra il 9 agosto 2016, nella partita di Coppa di Lega vinta per 1-0 contro il Brentford, giocando da titolare tutti i 120 minuti della sfida e venendo nominato migliore in campo; è così diventato il più giovane debuttante con i Grecians (15 anni e 10 mesi), battendo il precedente record di Cliff Bastin, che durava da ben 88 anni.

Di lì a poco riesce a collezionare presenze anche in campionato, nella League Championship, disputando in totale 8 partite. Lo nota il Chelsea, che nell’estate 2017 lo acquista.

Esordisce il 20 settembre di quell’anno con i Blues, nella partita di Carabao Cup vinta per 5-1 contro il Nottingham Forest, sostituendo al 56º minuto Cesc Fàbregas, che lo ha reso il nono debuttante più giovane della storia del club.

Il 19 settembre 2018 ha prolungato con i Blues fino al 2023.

Ma data la sua giovane età, il Chelsea lo ha iniziato a mandare in giro per fargli fare le ossa. Nel 2019-20, prima esperienza lontano dalla Gran Bretagna, al Lipsia, in Bundesliga. Con la squadra tedesca, però, giocherà solo 3 volte, di cui una sola da titolare, senza poter dimostrare le sue qualità.

La scorsa stagione, 2020-21, prestito in Championship allo Sheffield United. Mette a referto 29 presenze tra seconda serie inglese e coppe, convincendo per le sue ottime prestazioni.

Il 31 agosto 2021 rinnova il suo contratto con i londesi sino al 2024, per poi venire ceduto in prestito al Venezia neo promosso in Serie A, con l’occasione di potersi misurare finalmente in una serie maggiore e poter dimostrare il suo valore.

Ampadu è un difensore centrale dotato di forte personalità e abile nell’impostazione del gioco (può infatti essere schierato anche come mediano), è in possesso di un’ottima elevazione che lo rendono pericoloso sui calci piazzati e di un buon senso della posizione. Per le sue caratteristiche è stato paragonato a Rio Ferdinand dalla stampa inglese.

Ampadu, nonostante i suoi 21 anni, ha già collezionato 28 presenze in Nazionale, esordendo nel 2017 a 17 anni e partecipando anche agli scorsi Europei. Un elemento sui cui il Chelsea punta molto per il futuro ma anche il Venezia, proverà a far esplodere una stella.

