Ampadu: “Noi un mix di esperti e giovani talenti. Le ammonizioni? Arrivo dalla Premier”

Ethan Ampadu, centrocampista del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi e per parlare delle principali vicende di casa lagunare.

Sul Venezia

“Noi siamo appena arrivati in Serie A e quindi siamo un po’ ancora acerbi, quindi le squadre che vengono qui pensano di fare il risultato, sta a noi dimostrare di essere da Serie A ed essere tosti per riuscire a portare a casa più punti possibili. Importante poi pensare a una partita per volta”.

Sul suo ruolo

“A parte fare l’attaccante posso giocare ovunque, sono molto giovane ma ho già giocato in diverse posizioni, questo può solo che aiutarmi nella mia carriera. Chiaramente voglio giocare, ma ovunque mi verrà chiesto di farlo sarò felice di mettermi a disposizione. Le ammonizioni? Il mio gioco è molto aggressivo, arrivo dalla Premier League in cui ci sono parecchi contrasti, per i gialli me lo sottolineano tutti. Il livello in Serie A è molto alto, è una delle migliori leghe che ci sia al mondo, essendoci un alto livello è più facile essere ammoniti, ma col tempo prenderò le misure e ridurrò i gialli”.

Sulla vittoria contro la Fiorentina

“La Fiorentina attacca e ha un ottimo possesso palla, è un po’ come noi, ecco perché per lunedì Zanetti aveva chiesto una certa attenzione difensiva. Inoltre siamo diventati più cinici per portare a casa il risultato. È stata la mia prima vittoria in campo con il Venezia, contro la Fiorentina abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, un bel mix di esperti e giovani talenti. Quando ho giocato ho visto sempre un’ottima alchimia e d’ora in poi possiamo solo crescere, possiamo stare in Serie A”.

Sul sogno Mondiali

“Il sogno di tutti i bambini è giocare una Coppa del Mondo, ho questa possibilità, il nostro gruppo è tosto e l’obiettivo è giocare al meglio le prossime due gare per riuscire ad approdare in Qatar”.

