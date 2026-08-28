Amorim: “Vogliamo dare continuità dopo Torino. Leao? Se sei al Milan devi dare il 100%”

28/08/2026 | 20:24:20

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Venezia.

Le sue parole: “Leao? Se sei qui al Milan, devi esserci al 100%. Quello che si ricorda della storia del Milan non è solo la qualità del singolo, ma l’attaccamento alla maglia. Se cresce la squadra, cresce anche il singolo. Per ottenere i risultati è importante il gruppo. E di conseguenza vengono valorizzate anche le individualità”.

Sfida al Venezia: “Bisogna dare continuità dopo la gara di Torino, sono una buona squadra, hanno entusiasmo. Partita da non sottovalutare”.

Foto: X Milan