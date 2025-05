Amorim: “Vantaggio importante. Ma nel calcio può accadere sempre di tutto”

02/05/2025 | 00:01:51

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha parlato a TNT Sports dopo il successo per 3-o in c

Queste le sue parole: “Certo, abbiamo un vantaggio e abbiamo i nostri tifosi, ma ancora una volta la situazione potrebbe cambiare. In una partita può succedere di tutto”.

L’importanza dell’esperienza? “Si sente, soprattutto all’inizio. È una semifinale, quindi giocatori come Casemiro, Harry Maguire e Bruno Fernandes ci aiutano molto. Maguire? È un bravo esterno. Ci sono momenti nella vita e Harry ne ha avuti di difficili, ma ora tutto quello che fa è positivo per la squadra, quindi deve divertirsi”.

Foto: sito Manchester United