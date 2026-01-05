Amorim, un disastro di 14 mesi allo United. I numeri del portoghese

05/01/2026 | 21:11:46

Si è chiusa dopo poco più di un anno l’avventura di Rúben Amorim sulla panchina del Manchester United. Decisivi i risultati negativi in Premier League e una media punti tra le peggiori dell’era moderna dei Red Devils. Il club inglese ha comunicato l’esonero del tecnico portoghese stamane, ponendo fine a un progetto mai realmente decollato e segnato da numeri impietosi. Arrivato a novembre 2024, strappato di forza all0 Sporting Lisbona, che in quel momento stava volando, con l’obiettivo di rilanciare lo United dopo stagioni complicate, Amorim non è riuscito a dare continuità né risultati all’altezza delle aspettative di Old Trafford.

Il bilancio complessivo parla chiaro: 63 partite in tutte le competizioni, 24 vittorie, 18 pareggi, 21 sconfitte. Percentuale di successi: circa 38%. In Premier League il dato è ancora più allarmante con47 partite, 15 vittorie, 13 pareggi, 19 sconfitte. Media punti: 1,23 a partita. Un rendimento che rappresenta la peggior media punti per un allenatore del Manchester United nell’era Premier League, peggio anche di diversi predecessori del post-Ferguson.

Sotto la guida del tecnico portoghese, lo United ha chiuso la stagione 2024/25 al 15° posto, uno dei peggiori piazzamenti nella storia recente del club. A pesare sono state soprattutto l’incapacità di trovare continuità, una difesa spesso fragile, serie negative prolungate, con poche vittorie consecutive (massimo tre). L’unico vero picco è stato il percorso in Europa League, che poteva salvare in maniera decisiva la stagione, ma concluso con la sconfitta in finale contro il Tottenham, risultato che ha lasciato il club fuori dalle competizioni europee nella stagione successiva. E sarebbe stata addirittura Champions League.

L’inizio di questa stagione era sulla falsa riga della scorsa, con numeri impietosi, giocatori non valorizzati ed enormi difficoltà. Numeri, classifica e prestazioni hanno convinto la dirigenza a interrompere il rapporto dopo 14 mesi. L’era Amorim si chiude così come una delle più deludenti nella storia recente dei Red Devils, con statistiche che certificano il fallimento del progetto tecnico. Ora il Manchester United è chiamato all’ennesima ripartenza, mentre per Amorim si apre una nuova fase della carriera, lontano da Old Trafford.

Foto: sito Manchester United