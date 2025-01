Amorim sul futuro di Garnacho: “Non so cosa succederà”

Le parole nel post Fulham-United del tecnico dei Red Devils Amorim, riguardante il futuro di Garnacho. Il talentuoso classe 2004, protagonista nella sfida di oggi, è un obiettivo chiaro del Napoli, come già raccontatovi in un’indiscrezione di metà gennaio.

“Sta migliorando in ogni reparto, nel modo in cui recupera, nella comprensione del gioco quando difende… sto cercando di trovare la posizione migliore per lui. Il futuro? Non so cosa succederà, può accadere di tutto”.

Foto: Instagram United