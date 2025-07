Amorim su Mbeumo: “Bryan sta iniziando lentamente, vedremo come risponderà agli allenamenti”

27/07/2025 | 12:10:01

Bryan Mbeumo dovrà ancora attendere per il suo debutto con il Manchester United. L’attaccante camerunese, arrivato dal Brentford, non è stato convocato per l’amichevole vinta 2-1 contro il West Ham nel New Jersey e salterà anche la prossima sfida della Premier League Summer Series contro il Bournemouth, in programma a Chicago. A spiegarlo è stato direttamente l’allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, ai canali ufficiali del club inglese: “Bryan sta iniziando lentamente. Non giocherà la prossima partita. Speriamo di averlo a disposizione per l’ultima gara negli Stati Uniti, contro l’Everton. Si sta allenando, vedremo come risponde”. Nel corso della stessa intervista, Amorim ha fornito aggiornamenti anche su Joshua Zirkzee, alle prese con un piccolo problema fisico, e su Noussair Mazraoui, assente per una botta rimediata nei giorni scorsi.

Foto: insta personale