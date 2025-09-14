Amorim: “Sto soffrendo più dei tifosi per questi risultati. Finché sarò qui farò del mio meglio, il resto non dipende da me”

14/09/2025 | 21:45:11

Ruben Amorim ha commentato in conferenza stampa la sconfitta del Manchester United contro il City: “Cerco di essere razionale, vedo i risultati. Capisco la frustrazione e capisco le decisioni che ne derivano. Accetto le critiche, tutto qui. Finché sarò qui, farò del mio meglio. Il resto non dipende da me. Sto soffrendo più io dei tifosi in questo momento. Sappiamo che la prestazione di oggi non è stata positiva”.

Foto: Instagram Manchester United