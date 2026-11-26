Amorim: “Stiamo lavorando e migliorando come squadra. In Europa dobbiamo salire di livello”

26/11/2026 | 18:33:00

Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro l’Olympiacos. Queste le sue parole:

“Dobbiamo difendere e attaccare in 11. Dobbiamo essere più compatti rispetto alle ultime 2 partite. Anche con questi giocatori più offensivi in campo, si può difendere meglio. Mancanza di approccio nelle ultime due partite europee? Stiamo lavorando e migliorando come squadra, contro il Ferencvaros eravamo troppo molli sui dettagli. In Europa dobbiamo salire di livello, come abbiamo fatto in campionato”.

Foto: X Milan