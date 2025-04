Amorim: “Stagione finita per Zirkzee”

L’infortunio rimediato domenica contro il Newcastle costa caro a Joshua Zirkzee: come annunciato da Rúben Amorim in conferenza stampa, la stagione dell’ex attaccante del Bologna è finita in anticipo a causa di un problema al tendine del ginocchio sinistro. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei Red Devils ha così risposto alla domanda: “Zirkzee non tornerà in campo, la sua stagione è finita”. Si chiude così la prima stagione di Zirkzee in Premier League: 7 gol e 3 assist in 48 presenze tra tutte le competizioni.

Foto: twitter manchester United