Amorim: “Sesko può giocare diversi tipi di calcio”. Poi la risposta su Hojlund

15/08/2025 | 19:45:23

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha presentato la sfida di esordio del campionato contro l’Arsenal. L’allenatore portoghese ha risposto alle domande della stampa relative al tema dell’estate: il calciomercato. Di seguito le sue principali dichiarazioni: “Sesko? Non ha avuto molto tempo per allenarsi ma fisicamente è pronto. È pronto per giocare e vedremo se partirà titolare. Mi piace molto, soprattutto quando si tratta di domande intelligenti. Ascolta e vuole dare il massimo. Penso che abbia un grande potenziale. Può giocare diversi tipi di calcio. Sentirà che la Premier League è molto aggressiva ma imparerà in fretta”. Su Gyokeres: “Questa domanda dovreste farla ad Arteta. Lo Sporting ha un buon sistema di scouting perché vive dei giocatori che può comprare e vendere per sopravvivere. Penso che sia un ottimo giocatore. Non è una sorpresa vederlo in un grande club in Inghilterra”. Su Hojlund: “È un’altra opzione domenica. Vedremo. Siamo concentrati su questa partita e Rasmus è ancora il nostro giocatore”.

Foto: Instagram Manchester United