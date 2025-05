Amorim: “Se pensano che non sia la persona giusta, me ne andrò tranquillamente”

22/05/2025 | 00:15:44

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha così parlato dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham: “Se il club e i tifosi pensano che io non sia la persona giusta me ne andrò tranquillamente. Di sicuro non abbandonerò io, perché sono fiducioso nel mio lavoro e non ho intenzione di cambiare nulla”.