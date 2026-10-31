Amorim: “Scudetto? Non so se sia possibile, non prendiamo in giro i tifosi. Servirà tempo”

31/10/2026 | 23:23:42

Ruben Amorim ha parlato a Sky: “E’ una vittoria importante, l’ambiente è fantastico e si capisce dopo una partita del genere: ancora di più dopo la sconfitta col Bologna. Sono orgoglioso dei miei giocatori con così poco riposo, hanno lottato per tutta la partita. Io provo di interpretare quello che mi dice la squadra e da subito ho capito che eravamo lì, pronti: siamo stati sempre calmi e concentrati. Scudetto possibile? Quello che diceva Cardinale è che l’obiettivo è lo scudetto: è importante vincere queste partite per far capire ai tifosi che le cose non cambieranno in poco tempo. Serve tempo, avremo bisogno di serate magiche e di débacle come mercoledì: stasera voglio dire che la situazione non cambierà. Non so se lo scudetto sarà possibile e quando, dobbiamo essere onesti coi tifosi, non sono stupidi: sanno in che momento di crescita è il Milan”.

foto x milan