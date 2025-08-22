Amorim: “Sancho ed altri giocatori vogliono la cessione. Intendiamo soddisfare tutti”

22/08/2025 | 17:45:40

Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la seconda sfida di Premier League che vedrà il Manchester United sfidare domenica il Fulham. Tra i temi trattati, il tecnico portoghese dei Red Devils ha parlato delle situazioni calde legate al futuro di Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho and Tyrell Malacia. L’estratto delle sue dichiarazioni: “So che non è una cosa positiva avere giocatori in questa situazione, ma è chiaro che vogliono giocare in un altro club. Cerchiamo quindi di sistemare tutto in modo che entrambe le parti siano soddisfatte: io devo cercare di allenarmi con i ragazzi che penso possano rappresentare il futuro, mentre gli altri si stanno preparando per il prossimo capitolo. Quando il mercato sarà chiuso, sarà tutta un’altra storia: dovremo riaccogliere i giocatori e, in una nuova vita, tutto può succedere”.

Foto: Instagram Sancho